Тифарити, 17 октября, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Южно-Африканская Республика сохраняет приверженность праву народа Западной Сахары на самоопределение, свободу и независимость. Об этом заявил замминистра международных отношений и сотрудничества ЮАР Левеллин Ландерс во время официального визита в Западную Сахару, передаёт Sahara Press Service.

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«ЮАР с гордостью вспоминает поддержку сахарского народа в борьбе народа Южной Африки против режима апартеида, — сказал Ландерс. — Мы привержены нашей общей истории, и у нас нет альтернативы, кроме как оказать вам нашу полную моральную и материальную поддержку».

Замглавы МИД ЮАР подчеркнул, что его страна выступает за восстановление суверенитета на всём африканском континенте, а также отметил, что «Африка получит свободу только с независимостью Западной Сахары».

«Мы будем исходить из того, что сахарскому государству дан статус страны наблюдателя в ООН до полного провозглашения его независимости и свободы», — заявил он.

Напомним, в ООН на декабрь 2018 года назначены переговоры по политическому урегулированию в Западной Сахаре, целью которых заявлены «анализ событий после последнего раунда переговоров, обсуждение региональных проблем и следующие шаги политического процесса в Западной Сахаре».

К участию во встрече, которая будет проходить в Женеве, приглашены генсек Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали и министры иностранных дел Марокко, Мавритании и Алжира.

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