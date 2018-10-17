Львов, Украина, 18 октября, 2018, 00:14 — ИА Регнум. Слитки чистого золота общей массой 1,64 кг обнаружили львовские таможенники в банке с краской, сообщила государственная фискальная служба Украины 17 октября на официальном сайте.

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Банка краски находилась в посылке из Великобритании, предназначенной гражданке Украины.

Общая стоимость восьми слитков золота составила более четырёх миллионов в рублёвом эквиваленте.

Напомним, в середине августа 2018 года львовские таможенники предотвратили вывоз ценной древесины в Польшу. Изобретательные контрабандисты замаскировали дорогое дерево под обыкновенные колья.

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