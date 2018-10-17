Нью-Дели, 18 октября, 2018, 00:10 — ИА Регнум. Индия и Непал провели совещание в городе Арария, целью которого стала решение проблем, связанных с безопасностью на границе. Об этом сообщает непальское новостное агентство The Himalayan Times.

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На совещании обсуждались вопросы, связанные с борьбой с преступной деятельностью в данном регионе. Стороны также договорились снизить торговую нагрузку на пропускной пункт с индийской стороны — город Джогбани.

Было принято решение повысить контроль за трансграничными преступлениями, — заявил глава районной администрации Моранга РамешK. K.