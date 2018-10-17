Катманду, 18 октября, 2018, 00:35 — ИА Регнум. На встрече, организованной союзом писателей Непала в Покхаре, один из лидеров Непальского Конгресса Рам Шаран Махат отметил, что сейчас в правительстве поднимаются вопросы о жизнеспособности федеральной системы страны, поскольку местные органы власти проводят самостоятельную налоговую политику, тогда как федеральное правительство не способно регулировать повышение цен.

Катманду. Непал

Политик также обвинил министра финансов страны Юбараджа Кхативаду в том, что он незаконно собирает налоги с граждан. Отсутствие четкой налоговой политики увеличивает уровень бедности в стране, — добавил он.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, Рам Шаран Махат обвинил правительство в злоупотреблении деньгами из государственной казны, а также отметил, что огромная ее часть тратиться «лишь на рекламу», а не на действительной развитие страны.