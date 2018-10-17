* ИГ — запрещённая в России организация

Хаджин, Сирия, 17 октября, 2018, 23:46 — ИА Регнум. В Сирии два истребителя F-15 ВВС США атаковали курдский отряд, воевавший с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Хаджина, сообщает 17 октября РИА Новости со ссылкой на неназванный военно-дипломатический источник.

PACAF ВВС США

По информации источника, атакованный с воздуха отряд входил в формирования СДС (Сирийских демократических сил), которых вооружают США.

«Из-за непрофессиональных действий американских ВВС по наступающему на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) курдскому формированию сегодня был нанесен бомбовый удар двумя истребителями F-15 из состава сил коалиции», — цитирует агентство сообщение источника.

По предварительным данным, в результате авиаудара были убиты шесть человек и ещё 15 были ранены. В итоге было сорвано наступление в этом районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе сирийского города Хаджин, расположенного на восточном берегу Евфрата, курдские формирования безуспешно пытаются отбить эти территории у отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Оказывающие им поддержку ВВС США для ударов по этому городу начали применять фосфорные боеприпасы, приводящие к большим жертвам среди мирного населения.