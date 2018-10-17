Нью-Дели, 17 октября, 2018, 23:54 — ИА Регнум. Президент правящей партии Индии Индийской Народной Партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) АмитШах выступил на митинге сторонников и призвал лидера оппозиционной партии Индийский Национальный Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгрес» (ИНК) РахулаГанди перестать думать о победе на предстоящих выборах в штате Мадхья-Прадеш.

India.gov.in Рахул Ганди

Рахул Ганди заявляет, что партия ИНК победит на выборах в штате, и я хочу сказать ему, что он может мечтать о победе, однако не стоит летать в облаках, — заявил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик также рассказал об успехах программ правящей партии в социальной сфере.

Напомним, что индийский штат Мадхья-Прадеш является местом борьбы правящей партии Индии БДП и оппозиционной партии ИНК: выборы в местное правительство пройдут 11 декабря.