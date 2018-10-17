Нью-Дели, 18 октября, 2018, 00:25 — ИА Регнум. Правительство индийского штата Уттар-Прадеш заявило о необходимости увеличения штата полицейских, занятых наблюдением за безопасностью дорожного движения, в десять раз.

Jorge Royan Индийский дорожный полицейский

Как сообщает индийская газета «Джагран», штат полицейских должен быть увеличен до 45 тыс. служащих, что объясняется возросшей потребностью властей в обеспечении безопасности дорожного движения. За последние годы значительно увеличилось число транспортных средств на дороге, а количество полицейских осталось прежним.

Кроме штата Уттар-Прадеш, о подобной проблеме заявляли и правительства штатов Раджастан и Махараштраю, что связано с общим ростом количества механизированных транспортных средств в Индии.

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