Дамаск, 18 октября, 2018, 00:11 — ИА Регнум. 16 октября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем и его иракский коллега Ибрагим аль-Джаафари выступили с заявлением о том, что контрольно-пропускной пункт на границе двух стран в районе города Абу-Камаль будет в скором времени открыт. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк аль-Аусат», открытие КПП между Ираком и Сирией последовало за открытием пограничных пунктов пропуска Сирии с другими пограничными странами.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Сирии

«В настоящее время мы пытаемся сделать все, чтобы удовлетворить запросы иракского и сирийского населения в «открытии границ» между странами», — сказал Муаллем.

Аль-Джаафари, в свою очередь, добавил, что «открытие КПП — неизбежный процесс», пусть он и может занять некоторое время. Он отметил, что пересечение границы — это не просто движение населения, но также обмен, который имеет культурную, экономическую и политическую важность.

По сообщению «Аш-Шарк аль-Аусат», контрольно-пропускной пункт в районе Абу-Камаль был закрыт в 2011 году, когда началась гражданская война в Сирии.