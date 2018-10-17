* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 18 октября, 2018, 00:40 — ИА Регнум. Губернатор провинции Саманган (столица провинции — г. Айбак) Абдул Рауф Ибрахими заявил, что в результате атаки боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит глава сил безопасности провинции Хаджи Хавани.

newsonline Боевик. Афганистан

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», глава сил безопасности провинции Саманган вместе с несколькими сослуживцами прибыл в уезд Дара-и-Суфи, чтобы поспособствовать улучшению ситуации с безопасностью в регионе.

Абдул Рауф Ибрахими сообщил, что вскоре после прибытия Хаджи Хавани и сопровождавшие его сотрудники полиции подверглись нападению со стороны боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Несмотря на упорное сопротивление талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение нескольких часов, глава сил безопасности и его товарищи были убиты.

Губернатор не предоставил данных о конкретном количестве погибших полицейских, однако, по некоторым сообщениям, число убитых сотрудников сил безопасности может достигать 40 человек.

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили данную информацию и добавили, что боевикам удалось захватить несколько единиц оружия.