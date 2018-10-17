Кундуз, Афганистан, 17 октября, 2018, 23:30 — ИА Регнум. Официальные представители 209 корпуса армии Афганистана заявили, что в результате операции, проведенной Специальными силами Афганистана в провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз), было ликвидировано по меньшей мере 12 боевиков.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», в ходе операции Специальные силы Афганистана смогли отбить два бронетранспортера и одно небронированное транспортное средство, которые ранее были захвачены боевиками.

Согласно вышеупомянутому заявлению, двое боевиков получили ранения, еще два было арестовано.

По данным 209 корпуса армии Афганистана, в результате операции несколько деревень было зачищено от боевиков, также было уничтожено два укрепления, 34 мины, 82 ракеты и другое военное оборудование, принадлежащее боевикам.