Сеул, 18 октября, 2018, 00:41 — ИА Регнум. Небо Южной Кореи заволокло смогом, принесенным в страну со стороны Китая. Китай печально известен крайне низким качеством воздуха, загрязнённого отходами городов и угольных электростанций. Концентрация пыли и ядовитых веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимую норму, сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

Kevin Dooley Смог в Китае

Смог в Южной Корее, как правило, появляется осенью, когда со стороны Китая дует северо-западный ветер и приносит в страну воздух из КНР. Нарывшая концентрация токсичных веществ наблюдается зимой в период отопления и повышенной выработки электроэнергии — в том числе и в самой Южной Корее.

Китай возглавляет рейтинг государств с наибольшей выработкой электроэнергии на угольных электростанциях: так, например, только в июле было произведено 957 гигаватт. С целью борьбы с вредными выбросами, в КНР проводится замена угольных ТЭЦ на газовые, а в домах устанавливаются электрические батареи. Впрочем, загрязнение воздуха продолжается, что сказывается и на соседних странах, в частности — на Южной Корее.