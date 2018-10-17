Кампала, 18 октября, 2018, 00:21 — ИА Регнум. Политик и музыкант, Боби Уайн, он же РобертКягуланьи, по приглашению ассоциации молодых парламентариев посетил Кению, где обратился к местным представителями молодежи.

U.S. Air Force Солдаты угандийской армии

РобертКягуланьи рассказал о том, что жил в бедном угандийском районе Камвоокья в городе Кампала вместе со своей мамой, которая работала медсестрой в больнице. Мать Боби Уайна умерла, когда будущему политику и музыканту было 15, отец тоже скончался три года спустя.

Но, несмотря на все трудности жизни в гетто, Уайн смог выбраться из бедного состояния, благодаря, как он утверждает, своим творческим способностям.

Политик отметил также, что его сторонники сегодня ведут борьбу за «освобождение» страны от режима нынешнего президента Уганды ЙовериМусевени, который занимает данный пост уже в течение 32 лет.

Кроме того, по информации новостного агентства RFI Kiswahili, Роберт Кягуланьи обвинил президента Мусевени в правлении «железной рукой» и контроле парламента и судов страны.

Боби Уайн подчеркнул, что арест и нападения на него со стороны властей, которые произошли несколько месяцев назад на севере Уганды, являются следствием создания давления и напряжения молодыми парламентариями и людьми, желающих изменить страну. Политик сделал акцент на результативности действий оппозиционных движений и призвал к продолжению его развития.

Напомним, что Боби Уайн проходил лечение в США после побоев со стороны военнослужащих и сотрудников служб безопасности Уганды. Помимо этого, оппозиционный политик был обвинен в подстрекательстве своих сторонников к нападению на делегацию президента Мусевени, пребывавшей в городе Аруа, Уганда. Он был арестован по обвинению в государственной измене, а затем выпущен под залог, получив разрешение на выезд заграницу для получения курса лечения.