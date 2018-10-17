Стокгольм, 17 октября, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Благодаря информационной кампании, которую провели общественные активисты и сотрудники шведских СМИ, миграционная служба страны отложила исполнение решения о депортации 6-летнего мальчика с Украины, сообщило 17 октября издание Strana.ua.

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Петицию, призывающую власти позволить ребёнку остаться в стране, подписали тысячи людей. Миграционная служба Швеции остановила процесс депортации после интервью дедушки и бабушки мальчика, которое они дали журналистам.

Маленький Денис приехал в Швецию вместе с матерью в 2015 году. Мать подала документы на получение вида на жительства, однако семья получила отказ. В марте 2018 года женщину нашли мёртвой в своей квартире. С тех пор ребёнок живёт у дедушки и бабушки в Уппсале.

Родственники начали процедуру усыновления, но власти Швеции не увидели в этом достаточно веской причины оставлять Дениса в стране.

Напомним, в августе 2018 года 59-летний украинский мигрант покончил с собой в польской больнице, не желая возвращаться на родину.

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