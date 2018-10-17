Керчь, Крым, 17 октября, 2018, 23:08 — ИА Регнум. Преступник, устроивший массовое убийство в здании колледжа в Керчи, приобрел помповое ружье, из которого расстрелял людей, на законных основаниях, сообщил 17 октября журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

Уинслоу Хомер. Снайпер. 1863

«Ружье было зарегистрировано как положено, находилось на законных основаниях. С этим тоже будем разбираться», — цитирует слова Аксенова агентство Интерфакс.

По информации агентства, глава республики пообещал, что от родных и близких погибших и раненых следствие ничего скрывать не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керчи были убиты 19 человек, еще 53 получили ранения. Массовое убийство устроил один из учащихся Керченского политехнического колледжа.

По данным медиков, 12 человек из числа раненых остаются в тяжелом состоянии.