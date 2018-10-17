Керчь, Крым, 17 октября, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Группа медиков во главе с министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой прибыла в Крым для оказания помощи пострадавшим в результате атаки на политехнический колледж в Керчи 17 октября. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Kremlin.ru Вероника Скворцова

«Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В том числе уже прилетела группа медиков во главе с министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Игоревной Скворцовой», — написал Аксенов.

Также, по его словам, в Крыму уже находятся министр образования РФ Ольга Васильевна и заместитель генпрокурора Андрей Кикоть.

Читайте ранее: Глава Минздрава рассказала об оказании помощи раненым в Керчи

«Государством предпринимаются все необходимые шаги и меры, включая обеспечение образовательных учреждений Керчи вооруженной охраной», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября на политехнический колледж в Керчи было совершено нападение: студентов и преподавателей расстреливали, затем прогремел взрыв. Как уточнил Сергей Аксенов, в результате погибли 18 человек (до этого называлась цифра в 19 погибших), 53 — пострадали.

Подозреваемым в совершении преступления следствие считает 18-летнего студента колледжа. Были ли у него сообщники, сейчас выясняется.

А также: Все школы и детсады Керчи возьмут под вооруженную охрану — Аксёнов

И еще: Следствие будет выяснять, были ли сообщники у «керченского стрелка»