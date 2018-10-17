Екатеринбург, 17 октября, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Губернатор Евгений Куйвашев поручил профильным членам кабинета министров с учетом демографических прогнозов просчитать реальную потребность в создании новых мест в детских садах Свердловской области для детей до трех лет и внимательно подойти к выбору механизмов, за счёт которых будет проводиться эта работа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Творчество

Тема обеспечения местами в детских садах самых маленьких жителей Свердловской области стала основной на прошедшем 17 октября заседании правительства. Сегодня уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на Среднем Урале составляет 74%. В некоторых муниципалитетах вопрос уже полостью решен, где-то нехватка мест все еще ощущается остро. По словам губернатора, по итогам 2020 года доступность яслей должны быть стопроцентной на территории всей Свердловской области. Эта задача напрямую связана с выполнением поручений президента России по приумножению человеческого капитала.

«Большой резерв в решении поставленной задачи вижу в поддержке негосударственных детских садов, частной инициативы в этой сфере. Опираясь на опыт других регионов, необходимо детально проработать альтернативные варианты по вводу новых мест, в том числе, механизмы государственной поддержки субъектов малого предпринимательства, реализующих программы дошкольного образования», — сказал Евгений Куйвашев.

Кроме того, по словам главы региона, необходимо особое внимание уделить кадровым вопросам и формированию материальной базы детсадов.

Вице-губернатор Павел Креков доложил, что для выполнения поручения президента страны и задачи, поставленной главой региона, к концу 2020 года нужно создать около 17 тысяч мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте до трех лет. В частности, в этом году планируется ввести более двух тысяч мест. Он сообщил, что в настоящее время полностью определены правила привлечения федеральных средств на строительство детских садов, уже заключено первое соглашение о предоставлении трансферта в 175 миллионов рублей на строительство в 2019 году детского сада на 270 мест в Берёзовском и дошкольного образовательного учреждения на 135 мест в Красноуральске. Кроме того, в Министерство просвещения Российской Федерации направлены предложения о строительстве еще 11 объектов.