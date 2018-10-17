Киев, 17 октября, 2018, 23:05 — ИА Регнум. В Киеве следует создать национальный пантеон героев, куда будет перенесён прах главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры, заявил руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович 16 октября, сообщил официальный сайт ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«Тут можно было бы торжественно перезахоронить Симона Петлюру, Павла Скоропадского, Степана Бандеру и целый ряд других выдающихся украинцев, которые в данный момент похоронены за пределами Украины», — сказано в сообщении.

По мнению сотрудников УИНП, местом нового мемориала мог бы стать парк в центре Киева, в котором ныне располагается арка Дружбы народов.

Отметим, что комментарий УИНП появился в ответ на действия британского журналиста Грэма Филипса, который 15 октября, в годовщину убийства лидера украинских нацистов, посетил его могилу на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф, где сорвал флажки Украины и ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), установив баннер с текстом «Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера».

Читайте также: Депутат Рады угрожает британскому журналисту из-за Бандеры