Сыктывкар, 17 октября, 2018, 22:06 — ИА Регнум. Автомобильная трасса Сыктывкар-Нарьян-Мар, соединяющая отдаленные районы российского Севера, признана федеральным приоритетным проектом. Об этом, по информации ТАСС, сообщил член Совета Федерации от Республики Коми Дмитрий Шатохин.

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«Принят комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. В нем есть федеральный проект «Строительство сети скоростных автодорог, связывающих центры экономического роста с другими административными центрами России», в который вошла дорога Сыктывкар — Нарьян-Мар», — рассказал сенатор и пояснил, что это означает признание проекта стратегически важным для страны и приближает перспективы передачи дороги в федеральную собственность и получения федерального финансирования. — Наши регионы [Коми и НАО] перестанут быть в «изоляции».

Как сообщало ИА REGNUM, автодорога Сыктывкар — Нарьян-Мар протяженностью 1085 км является важным проектом для Коми, Ненецкого автономного округа (НАО) и других северных регионов страны. Дорога призвана соединить удаленные территории и проходит через основные промышленные центры. Строительство трассы ведется с 1998 года. Со стороны Нарьян-Мара проект частично финансируется из федерального бюджета. На территории Коми (869 км от общей протяженности дороги) работы ведутся в рамках концессионного соглашения между правительством республики и инвесторами.

Ранее правительство Коми выступило с предложением передать дорогу в федеральную собственность и завершить строительство за счет федерального бюджета. Передача может произойти после реализации в полном объеме инвестиционных проектов, заключенных правительством Республики Коми и администрацией НАО по строительству автодороги.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов заявлял, что правительственная комиссия по транспорту намерена осуществить передачу проекта под федеральный патронаж с 2022 по 2026 годы. Теперь сроки сократились: Дмитрий Шатохин упомянул, что передача дороги в федеральную собственность планируется в 2021—2024 годах. Также Коми получит финансирование в 700 млн рублей на 2019−2021 годы на строительство участка в 23 км Кабанты Вис — Малая Пера: по 100 млн, 200 млн и 400 млн рублей в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно.