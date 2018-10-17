Киев, 17 октября, 2018, 22:35 — ИА Регнум. Полную инвентаризацию всех икон и других культурно-исторических ценностей в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) проведет министерство культуры Украины, сообщает 17 октября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно сообщению, соответствующее требование поступило музейным работникам от министра культуры Украины Евгения Нищука. В первую очередь, инвентаризация пройдет в Свято-Успенской Почаевской лавре и Киево-Печерской лавре. Отмечается, что действия минкульта Украины продиктованы обращением депутата Верховной рады Юрия-Богдана Шухевича, который заявил, что существует некая «угроза» вывоза культурных ценностей из храмов УПЦ МП.

Напомним, на Украине активно продвигается идея раскольничества и отделения от УПЦ МП ради автокефалии. В РПЦ опасаются, что раскольники могут перейти к силовому захвату храмов.