На Украине проведут полную инвентаризацию икон в храмах УПЦ МП
Киев, 17 октября, 2018, 22:35 — ИА Регнум. Полную инвентаризацию всех икон и других культурно-исторических ценностей в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) проведет министерство культуры Украины, сообщает 17 октября УНИАН.
Согласно сообщению, соответствующее требование поступило музейным работникам от министра культуры Украины Евгения Нищука. В первую очередь, инвентаризация пройдет в Свято-Успенской Почаевской лавре и Киево-Печерской лавре. Отмечается, что действия минкульта Украины продиктованы обращением депутата Верховной рады Юрия-Богдана Шухевича, который заявил, что существует некая «угроза» вывоза культурных ценностей из храмов УПЦ МП.
Напомним, на Украине активно продвигается идея раскольничества и отделения от УПЦ МП ради автокефалии. В РПЦ опасаются, что раскольники могут перейти к силовому захвату храмов.