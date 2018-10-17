Киев, 17 октября, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Повышение цен на газ отложило правительство Украины, сообщает 17 октября УНИАН.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Бытовой газ

Согласно сообщению, украинское правительство продлило положение о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа. Цена на газ для населения будет неизменной до 27 октября.

Напомним, правительство не первый раз оставляет цену на газ неизменной. Так, с апреля 2018 год правительство приняло решение не повышать цены на газ, однако каждый раз длительность срока «заморозки» цены уменьшалась. Сначала срок был с апреля до 1 июня, потом — до 1 августа, потом — с 26 июля до 1 сентября, потом — с 29 августа до 1 октября, потом — с 28 октября до 18 октября.