Брюссель, 17 октября, 2018, 21:27 — ИА Регнум. Представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что для соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза нужно «гораздо больше времени», 17 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Мы много работали в течение нескольких недель вместе с британскими делегациями, днями и ночами, чтобы достичь глобального соглашения о выходе и политической декларации. Но мы еще не готовы… Нам нужно время, нам нужно гораздо больше времени», — заявил Барнье на саммите ЕС в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Барнье, а также глава Европейского совета Дональд Туск и канцлер Германии Ангела Меркель заявляли, что странам ЕС нужно «быть готовыми» к выходу Великобритании из блока без полноценного соглашения по Brexit.

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