Москва, 17 октября, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что в России уважают президента Соединённых Штатов Америки, как уважали бы любого другого президента США. Об этом глава российского правительства заявил сегодня, 17 октября, в интервью телеканалу Euronews.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Дональд Трамп — президент Соединённых Штатов Америки. Мы с уважением относимся к выбору американского народа. Если бы на месте Трампа был другой президент, мы бы с не меньшим уважением относились к нему», — сказал Медведев.

При этом Медведев отметил, что хотя Трампа и подозревают в каких-то симпатиях к России, на самом деле он ничего не сделал для улучшения российско-американских отношений, да и не может сделать в силу того давления, которое на него оказывает американская оппозиция. При этом давление оказывается именно в силу тех «симпатий», которые Трамп выказывал в отношении России, констатировал Медведев.