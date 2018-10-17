Москва, 18 октября, 2018, 02:15 — ИА Регнум. В Москве открылся Салон Шоколада, он обещает стать самым необычным за все время проведения, передает корреспондент ИА REGNUM. В нем принимают участие 80 компаний и шоколатье из 16 стран, в том числе Швейцарии, Франции, Германии, Италии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дефиле шоколадных платьев на торжественном открытии VII Салона Шоколада

Дарья Антонова ИА REGNUM В этом году посетители салона смогут увидеть несколько платьев, прибывших из Парижа

Василий Иванов ИА REGNUM Дефиле шоколадных платьев на торжественном открытии VII Салона Шоколада

Дарья Антонова ИА REGNUM Дефиле шоколадных платьев на торжественном открытии VII Салона Шоколада

Российские и международные эксперты, талантливые шоколатье, собрались на четыре дня, чтобы поделиться знаниями, опытом и любовью к шоколаду, донести рецепты и секреты его приготовления, приобщить посетителей к искусству дегустации.

Василий Иванов ИА REGNUM Фигурка из шоколада, приготовленная для Игоря Акинфеева

Дарья Антонова ИА REGNUM В Салоне шоколада принимают участие 80 компаний и шоколатье из 16 стран

Дарья Антонова ИА REGNUM Салон Шоколада

Салон не мог обойти вниманием главное событие года — чемпионат мира по футболу. В торжественном открытии приняла участие супруга легендарного вратаря советской сборной Льва Яшина, игроки сборных разных лет, в том числе, и участники ЧМ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супруга Льва Яшина на открытие VII Салона Шоколада

Новации также не чужды салону. Новая площадка «Шоколад: новое измерение» оборудована VR-станциями для полного погружения в мир шоколада. Посетителей ждет прогулка по виртуальной шоколадной фабрике, тесты на влияние эмоций при дегустации и, конечно же, шоколад.

Василий Иванов ИА REGNUM Какао-бобы

Василий Иванов ИА REGNUM На московском Салоне Шоколада представлены шоколадные бренды из России и других стран мира

Дарья Антонова ИА REGNUM На Салон шоколада приехали со всего мира известные шоколатье

Василий Иванов ИА REGNUM Салон шоколада в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Фуршет

Василий Иванов ИА REGNUM Салон шоколада в Москве

Посетителей ждут мастер-классы, кондитерское шоу.

И конечно же, все ждали главного: дефиле шоколадных платьев — 15 элегантных и неповторимых творений от именитых шоколатье и дизайнеров будут представлены широкой публике с 19 по 21 октября на главной сцене.