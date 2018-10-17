Великий Новгород, 17 октября, 2018, 20:03 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности секретаря Новгородского регионального отделения «Единой России» Сергей Фабричный провёл сегодня, 17 октября, заседание регионального политсовета партии в Великом Новгороде. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в заседании также приняла участие Елена Писарева, которая возглавляла региональное отделение партии до назначения Фабричного, с 2013 года.

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Окончательно решение президиума генсовета партии, который принял решение о смене руководства в Новгородском региональном отделении, утвердит региональная партийная конференция: она будет 30-й по счёту и состоится 9 ноября 2018 года. В повестку дня внесли вопрос и об избрании секретаря и об обновлении состава регионального политического совета.

«Нужны новые качественные индикаторы оценки того, что мы делаем и как наша работа воспринимается членами «Единой России» и жителями Новгородской области», — заявил Сергей Фабричный, говоря о текущих задачах.

Он также подчеркнул, что «будут кадровые изменения — вполне возможно, уже на региональной конференции 9 ноября».

Напомним, Сергей Фабричный с 2016 года является членом Совета Федерации (от Новгородской областной думы). Работу сенатора в Москве он будет совмещать с партийным постом в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, смена руководителя Новгородского регионального отделения «Единой России» была произведена по итогам выборов 9 сентября 2018 года: на выборах в думу Великого Новгорода партия проиграла по спискам КПРФ, набрав только 24,39%, что ниже уровня поддержки 2013 года (27,56%). Из 15 одномандатных округов кандидаты от «Единой России» выиграли только в четырёх.