Лос-Анджелес, США, 17 октября, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Том Холланд выложил в сеть эмоциональное видео, которое он записал незадолго до съёмок финальных сцен фильма «Человек-паук: вдали от дома». Ролик был опубликован 16 октября на YouTube-канале NiallPotato 666.

Наталья Поконечная Красная Весна . Курган. Человек-паук

Актёр, не скрывая эмоций, сказал, что фильм получится просто замечательный. Стоит отметить, что ранее в сети появились фотографии нового костюма Человека-паука. Один фанат даже сделал его копию, чтобы лучше понять, как он будет выглядеть.

Читайте также: Подводные монстры-зомби и трезубец Посейдона: детали комикса об Аквамене

Напомним, снимает картину режиссёр Джон Уоттс, в картине также снимутся Джейк Джилленхол, Майкл Китон и певица Зендая. Премьера фильма запланирована на 5 июля 2019 года.