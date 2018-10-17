Орел, 17 октября, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Лицей № 21 в Орле эвакуирован после сообщения о заложенном взрывном устройстве, которое поступило от неизвестного на номер 112.

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По информации ТРК «Истоки», звонок поступил около 17:30. На место были направлены экстренные службы. Из здания лицея эвакуировали детей и сотрудников. Лицей оцепили, ведется обследование территории.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 октября, взрыв прогремел в колледже в Керчи. Погибли 19 человек, десятки — ранены.