Керчь, Крым, 17 октября, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Следствие отрабатывает версию стороннего влияния на студента, устроившего 17 октября взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, а также разыскивает его предполагаемых сообщников, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Напомним, погибли 19 человек, около 40 — в больницах.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

По словам председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который выразил свои соболезнования родственникам погибших, следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить все причины трагедии.

«Если выяснится, что к совершению преступления привели действия определённых лиц, под влияние которых попал молодой человек, либо чье-то бездействие, следствие непременно даст им правовую оценку», — уточнил глава Следкома.

Также отметим, по данным источников, на заседании оперативного штаба по расследованию причин трагедии, который сейчас проходит в Керчи, стало известно, что правоохранители ищут сообщников Владислава Рослякова.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению сообщников и мотивов совершения преступления», — отметили представили штаба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор учебного заведения Ольга Гребенникова и очевидцы сообщали, что преступление совершало несколько человек.

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