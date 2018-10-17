На Украине заявили, что из-за трагедии в Керчи Россия может начать войну
Киев, 17 октября, 2018, 19:30 — ИА Регнум. Россия может связать организаторов и исполнителей нападения на колледж в Керчи с украинскими спецслужбами и использовать это как повод для войны, сообщает 17 октября телеканал «112 Украина», ссылаясь на главу департамента коммуникаций МВД Украины Артёма Шевченко.
По мнению Шевченко, которое он изложил на своей странице в Facebook, произошедшую в Керчи трагедию Россия может сделать поводом для начала военных действий в Азовском море и десантов в Мариуполь и Бердянск.
«Лучшего casus belli — повода для войны — на Азове и штурмов с моря Мариуполя и Бердянска тяжело придумать. Рад буду ошибиться в ощущениях», — написал Шевченко.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошло нападение со стрельбой и применением самодельных взрывных устройств. В результате погибли 19 человек, а еще несколько десятков получили ранения.