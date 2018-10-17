Ставрополь, 17 октября, 2018, 19:18 — ИА Регнум. На территории Ставропольского края наблюдается сильное задымление. Власти пытаются успокоить население, заявляя, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере нет.

Дымка

Сообщения о густом дыме на территории Ставрополя и ряда прилегающих районов появились в социальных сетях сегодня, 17 октября. Люди жаловались на едкий запах дыма, при этом, по предположениям жителей, источником может быть свалка Полигон Яр рядом с краевым центром.

Вместе с тем, минприроды Ставропольского края выступил с заявлением о том, что «задымление, отмечающееся в Ставропольском крае, возникло, предположительно, из-за возгорания на северных и северо-восточных сопредельных территориях». Как сообщается, сотрудники «Ставропольского центра государственного экологического мониторинга» провели отбор проб атмосферного воздуха в районах, где отмечается задымление.

«Исследования показали, что предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена», — прокомментировал директор ГБУ СК «Ставропольский ЦГЭМ» Александр Говоров.

В минприроды также отметили, что, учитывая погодные условия, «дымка с неприятным запахом еще определенный период времени продержится над территорией края и города».