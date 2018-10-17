Берлин, 17 октября, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выражает соболезнования в связи с нападением на политехнический колледж в Керчи. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в своём микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Ужасные сообщения о нападении на колледж в Крыму. Канцлер Ангела Меркель скорбит в связи с потерей стольких молодых жизней. Наше сочувствие семьям жертв и всем пострадавшим», — написал Штеффен Зайберт.

Как передавало ИА REGNUM, в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже погибли 19 человек, более 40 человек получили ранения. Совершивший нападение 18-летний студент этого колледжа покончил с собой.

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