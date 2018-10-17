Санкт-Петербург, 17 октября, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Назначение Александра Беглова временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга кардинально отличается от назначений в других регионах России, которые в последнее время получили в руководители молодых технократов. Эти назначенцы иногда связаны с регионом лишь фактом своего рождения или кратковременной работой. Но в Петербурге эта логика была отброшена. Об этом в ходе экспертной дискуссии заявил 17 октября политолог и социолог Дмитрий Гавра, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

«Петербург получил другую логику назначения. Мы получили возрастного исполняющего обязанности, который всерьез был связан с регионом», — заметил Гавра, имея в виду многолетнюю работу Беглова как в строительной отрасли Ленинграда/Петербурга, так и в органах городской исполнительной власти.

Эксперт считает, что администрация президента, столкнувшись с недавним проигрышем во втором туре кандидатов от власти в ряде регионов, теперь ищет таких кандидатов, которые с максимальной вероятностью должны победить в случае второго тура. Именно таким является, по мнению Гавры, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

«Вполне понятно, что в случае назначения Беглова в Петербург, те люди, которые принимали решение, исходили из того, что либо в Петербурге не будет второго тура, либо, если он состоится, Беглову хватит менее года работы, чтобы в этом втором туре выиграть.

Это говорит нам о том, что если Беглов идет на выборы губернатора, ему потребуется очень активная информационная работа, демонстрация того, что у него получается вытрясти из Москвы (средства на строительство) метро, на транспорт, на инфраструктуру, на компенсацию затрат бюджета Петербурга на строительство стадиона, вытрясти всё то, что не получалось у предыдущего губернатора».

По словам политолога, для уверенной победы Александра Беглова осенью 2019 года «нужно, чтобы каждой из электоральных групп было предъявлено достаточно аргументов либо для выигрыша в первом туре, либо для гарантированного выигрыша в туре втором».

«Поэтому я ожидаю активной публичной политики, активных проектных действий. Поскольку того бюджета, что у нас есть, активно наступать по всем фронтам не хватит, ожидаю концентрации усилий, создания точек роста, расшивки узких мест», — описал свои ожидания от политики Смольного Дмитрий Гавра.

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