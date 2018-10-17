Грозный, 17 октября, 2018, 18:57 — ИА Регнум. В Чечне освобожден от должности руководитель управления Росреестра Ибрагим Джандаров. О его увольнении заявил глава региона Рамзан Кадыров на совещании с представителями органов власти 16 октября, пишет ИА «Чечня сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По данным издания, глава Росреестра потерял свою должность в связи с «многочисленными нарушениями в работе подведомственной ему организации». Эту информацию подтвердил представитель аппарата главы и правительства Чечни, пишет «Кавказский узел».

При этом отмечается, что нарушения в работе ведомства связаны с учетом и регистрацией прав на недвижимое имущество. Также уточняется, что Джандаров возглавлял ведомство несколько лет и каких-либо претензий к нему не было.

Напомним, глава управления Росреестра Чечни был назначен на должность 20 июля 2015 года.

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