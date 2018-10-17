Москва, 18 октября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 18 октября, Госдума обсудит проект заявления «Об обострении ситуации на Украине», сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Депутаты выражают уверенность в том, что попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения «получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям».

"Государственная дума заявляет, что историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины. Еще не поздно остановиться», — говорится в документе.

Парламентарии с тревогой отмечают обострение ситуации на Украине и нарастание военной угрозы со стороны киевских властей в зоне конфликта в Донбассе. 14 октября 2018 года в России стали свидетелями очередного неонацистского шествия в центре Киеве — бандеровцы использовали святой для православных верующих праздник Покрова Пресвятой Богородицы для призывов к расправе с россиянами и Канонической Украинской Православной Церковью.

Кроме того, говорится в документе, «саботируя Минские соглашения и одновременно претендуя на достойное место в ряду других европейских государств, Украина продолжает сосредоточение войск, обстрелы и убийства в Донбассе, уже не в первый раз прибегая к террористическим актам для достижения своих целей».

"Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса», — отмечается в проекте заявления.

В этих позорных деяниях на стороне Украины выступают западные спонсоры и вдохновители, уверены парламентарии.

Государственная дума обращает внимание на действия Соединенных Штатов Америки и других стран НАТО, которые, предоставляя Украине оружие и поощряя ее антироссийскую политику, прямо толкают власти Украины к агрессивным действиям против собственного народа, к межнациональным и межконфессиональным конфликтам.