Глава Минздрава рассказала об оказании помощи раненым в Керчи
Москва, 17 октября, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Медицинская помощь пострадавшим при теракте в колледже в Керчи будет оказана в полном объеме, заверила глава Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Mos03.ru
Скорая помощь
«Вся помощь будет оказана в полном объеме и самого высокого качества», — сказала министр, которая находится в Керчи.
Медучреждения Керчи не испытывают недостатка в медикаментах, а также в донорской крови, сообщила Скворцова.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате теракта в Крыму погибли 19 человек, ранены около 50.