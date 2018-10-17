Москва, 17 октября, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Медицинская помощь пострадавшим при теракте в колледже в Керчи будет оказана в полном объеме, заверила глава Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.

Mos03.ru Скорая помощь

«Вся помощь будет оказана в полном объеме и самого высокого качества», — сказала министр, которая находится в Керчи.

Медучреждения Керчи не испытывают недостатка в медикаментах, а также в донорской крови, сообщила Скворцова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате теракта в Крыму погибли 19 человек, ранены около 50.