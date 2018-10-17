Польша, 17 октября, 2018, 18:29 — ИА Регнум. Украинские силовики передали полиции польского города Ряшев участника громкого ограбления, сообщил 16 октября ресурс Рrostir.

Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) Польский спецназ

Члены специальной розыскной группы из Познани выследили злоумышленника недалеко от Одессы. Затем они связались с украинскими правоохранителями, которые на основании информации, переданной польской стороной, задержали преступника.

В данный момент он находится в следственном изоляторе в Перемышле. После доставки подозреваемого в Познань ему предъявят обвинения и допросят в качестве подозреваемого.

Три года назад мужчина совершил «ограбление века» — будучи инкассатором, он вместе с несколькими сообщниками ограбил фургон в Великопольском воеводстве Польши. Грабителям досталось около двух миллионов евро. Эта история вызвала большой резонанс в польских СМИ.