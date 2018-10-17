Псков, 17 октября, 2018, 18:05 — ИА Регнум. В Псковской области увеличено финансирование мероприятий по борьбе с волками на 2018 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, дополнительно на эти цели выделено 600 тыс. рублей, а всего в 2018 году будет направлено 2 млн рублей.

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В госкомитете по природопользованию и охране окружающей среды Псковской области пояснили, что дополнительные средства позволят продолжить выплаты вознаграждений за добытых волков — ранее они были приостановлены из-за отсутствия лимитов денежных средств.

За каждого добытого волка выплачивается вознаграждение — 10 тыс. рублей.

В прошлом году в Псковской области отстреляли 193 волка, с начала 2018 года уже более 150 особей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Псковской области считают, что в лесах региона слишком много волков, но их точной численности никто не знает. Проблема обсуждалась на уровне регионального парламента, депутатами было признано, что она требует системного решения.