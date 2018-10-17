Тамбов, 17 октября, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выразил искренние соболезнования от имени всех тамбовчан и от себя лично семьям погибших в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Kremlin.ru Александр Никитин

«Случившееся в Керчи вызвало настоящий шок. Это жуткая трагедия, которая не может никого оставить равнодушным. Погибли молодые люди, которые были полны сил и надежд. Они пришли учиться, получать новые знания, чтобы освоить профессию, жить и работать на благо людей и своей родины. Но эта страшная трагедия перечеркнула все их планы и лишила жизни», — приводит пресс-служба слова Александра Никитина.

Как подчеркнул губернатор, «боль крымчан отзывается болью в нашем сердце».

"Жители Крыма, знайте, что в момент выпавших на вашу долю испытаний вы не одни. Все россияне и жители Тамбовской области скорбят вместе с вами. Мы готовы оказать любую посильную помощь, какая вам потребуется. Стойкости вам и мужества, а также скорейшего выздоровления получившим ранения в результате взрыва», — говорится в тексте соболезнования.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 октября в здании политехнического колледжа в Керчи прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, около 40 ранены. СКР расследует дело об убийстве двух и более лиц. Подозреваемый — студент колледжа, он найден мёртвым.