Киев, 17 октября, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко упрекнул правительство Украины в неспособности разработать реалистичный и сбалансированный бюджет на 2019 год. Соответствующее заявление экономист Охрименко сделал 17 октября в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Он напомнил, что правительство не выполнило план налоговых поступлений в бюджет 2018 года и закрывает текущую «бюджетную дыру» за счет скрытой эмиссии, которую проводит Нацбанк Украины.

«Этот проект бюджета ничем не отличается от бюджетов 2018, 2017, 2016 гг. Тогда также говорили, что все сбалансировано, все хорошо, рост. Сами знаете, премьер-министр никогда не скажет правду. Да, показатели очень красивые… Как бы там ни было бюджет 2018 года — провальный. Поступление средств согласно плану не выполняется. Если бы не средства Национального банка… НБУ платит налоги наперед. Он уже заплатил почти 50 млрд (1,7 млрд долл). Думаю, к концу года он заплатит еще 50 млрд — это чистая эмиссия. Если вы за счет скрытой эмиссии пытаетесь решать проблемы бюджета, значит, он был неправильно сбалансирован в 2017 году. Об этом стараются молчать», — пояснил Охрименко.

Он прогнозирует, что к концу года правительство Украины «нарисует инфляцию в 12%».

«Все забывают сказать, что в этом году планировали, что инфляция будет на уровне 7%, а на сегодняшний момент она уже — 11,4%… К концу года инфляция ускоряется. Есть показатель, который рассчитал Нацбанк — 14%. Украинцы сами чувствуют, что инфляция не может быть 9%. Дай Бог, не будет больше 20%. Это уже хорошо», — сказал Охрименко.

Экономист прогнозирует, что в 2019 году правительство Украины ускорит темпы роста инфляции, которая обесценит зарплаты украинцев.

«Я уверен, в следующем году будут расти зарплаты и пенсии. Выборы. И инфляция вырастит. О том, будет ли расти реальная зарплата, об этом стараются не говорить. Действительно, номинальная средняя зарплата у нас будет 10 тыс грн (358 долл). Уверен, скоро будет и 12 тыс грн (429 долл). Дело в том, что эти 12 тыс уже, к сожалению, не деньги. Деньги обесцениваются. Да, вы много имеете бумажек, а купить — проблема. Скорее всего, в следующем году инфляция будет ускоряться. Добавим рост коммунальных услуг, цены на топливо, фискальное давление», — подытожил Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал проект закона о госбюджете на 2019 год «реалистичным и полностью сбалансированным».

«Он дает абсолютную уверенность в экономическом росте в 2019 году… Я точно знаю, что все предложения, которые хотят включить в этот бюджет, они больше чем бюджет Германии», — сказал Гройсман, открывая заседание правительства и комментируя запланированное в Раде рассмотрение проекта госбюджета.

Напомним, 14 сентября правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2019 год и направило его на рассмотрение в парламент. В проекте бюджета заложен рост украинской экономики до 3% ВВП, инфляция — 7,4%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. При этом рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен (45,8 млрд долл). Это на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Кроме того, предусматривается повышение минимальных зарплат (со 132 до 148 долл) и пенсий.