Рим, 17 октября, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Социологические данные свидетельствуют о том, что в Италии и других странах ЕС созрел запрос на серьезные политические изменения, считает вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, сообщает официальный блог партии в Facebook в среду, 17 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз. Перестройка

Ранее итальянские СМИ со ссылкой на данные опроса Eurobarometro сообщили, что лишь 44% граждан страны выступают за сохранение Италии в составе ЕС, 24% выступают против, 32% опрошенных относятся к категории не определившихся.

«Теперь уже всем очевидно, что нужна перестройка. Я мечтаю о такой Европе, где вмешательство властей минимально, но каждое действие — благо», — отметил Сальвини.

Он добавил, что предстоящие в мае 2019 года выборы в Европарламент и последующая смена состава Еврокомиссии приведут к победе тех политических сил, которые уважают народы Европы и их идентичность, и к поражению финансовых спекулянтов и бюрократов, которые, судя по их абсурдным решениям, живут на другой планете.

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