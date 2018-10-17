Липецк, 17 октября, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 16 октября встретился с липецкими блогерами в неформальной обстановке. Как сообщила пресс-служба областной администрации, Артамонов рассказал о разработках, которые помогу власти и гражданам наладить взаимодействие по актуальным проблемам, и выслушал предложения активных интернет-пользователей.

Admlip.ru Игорь Артамонов с блогерами

Артамонов рассказал о создании специального виртуального канала связи для обсуждения актуальных проблем общественно-политической и социальной сферы с липчанами. Предполагается, что по этому каналу будет проходить обмен мнениями о благоустройстве, здоровом образе жизни, туризме, раздельном сборе мусора.

«Среди базовых проблем в регионе — низкая зарплата, обманутые дольщики, отсутствие спортивной инфраструктуры в шаговой доступности, неухоженные общественные пространства. И для меня сегодня главное, чтобы заработали краны на строительных площадках», — заявил Артамонов, указав на необходимость общественной независимой экспертизы.

Предложения блогеров о сотрудничестве в сфере образования молодежи, поддержке детей с аутизмом, пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни Игорь Артамонов поддержал. Он также рассказал, что намерен развивать детский спорт и будет приветствовать, если сами чиновники подадут пример жителям региона и займутся спортом.