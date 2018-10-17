Калининград, 17 октября, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Аэрофлот совместно с Минтрансом РФ прорабатывает вопрос о выделении дополнительных средств на перевозки по субсидируемым тарифам в города Дальнего Востока, Крым и Калининград, сообщила сегодня, 17 октября, пресс-служба компании.

Dmitry Petrov Аэрофлот

Ожидается, что до конца 2018 года со стороны Минтранса будет дополнительно выделено 300 млн рублей. Продажи планируется открыть в ближайшее время.

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе «Аэрофлота», период действия льготных тарифов зависит от спроса на билеты, и указать точный период невозможно, пока не будет выбрана вся сумма выделенной субсидии. Ранее субсидированный билет из Калининграда в Москву обходился пассажиру в 3800 рублей в одну сторону.

«Плоские» (фиксированные) тарифы не меняются. Стоимость билета на рейсы Москва — Калининград составляет 5610 рублей в одну сторону или 9350 рублей «туда-обратно».

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в пункты Дальнего Востока, Крыма и Калининград в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида.