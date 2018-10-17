Рим, 17 октября, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Антироссийские санкции обходятся итальянскому бизнесу в 7 млн евро в день, за все время после введения санкций страна потеряла уже более 7 млрд евро, сообщает в среду, 17 октября, Il Giornale со ссылкой на данные итальянских бизнес-ассоциаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В 2014 году объем итальянского экспорта в Россию составлял 14,5 млрд евро, с тех пор он снизился на треть. Проблема не только в потерянных деньгах, но и в том, что существенные доли рынка переходят в руки компаний из других стран, отмечает издание.

17 октября вице-премьер Италии Маттео Сальвини в Москве проводит встречу с итальянскими предпринимателями, работающими в России. Ранее Сальвини назвал санкции «абсурдом» и пообещал сделать все возможное для защиты итальянских предпринимателей.

Однако возможностей для маневра у нынешнего правительства Италии немного — в силу того, что и для этого правительства США остаются привилегированным союзником, отмечают обозреватели издания.

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