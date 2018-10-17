Вашингтон, 17 октября, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Самолёт с первой леди США Меланьей Трамп днём 17 октября совершил экстренную из-за технических неполадок, передаёт Fox News.

Дональд и Меланья Трамп

По информации телеканала, самолёт с супругой главы Белого дома и представителями прессы направлялся с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд в Филадельфию.

Сообщается, что вскоре после взлёта на борту воздушного судна был замечен дым, пассажиры почувствовали запах гари. В связи с этим было принято решение вернуться на авиабазу.

Других подробностей инцидента на данный момент не приводится.