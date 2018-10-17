Киев, 17 октября, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Катастрофа украинского истребителя Су-27УБ в Винницкой области Украины, в результате которой погибли украинский и американский летчики, произошла по причине полного исчерпания технического ресурса самолета, сообщает 17 октября интернет-ресурс forums.airforce.ru.

Oleg Belyakov СУ-27УБ Украинских ВВС

По данным этого портала, разбившийся учебно-боевой Су-27УБ с заводским номером 963 104 240 был выпущен в январе 1991 года, до 1992 года находился в Крыму в составе 100-го отдельного истребительного авиаполка ВМФ СССР. Затем, в 1992 году, истребитель отправился в Миргород в 831-й гвардейский истребительный авиаполк, позднее ставший 831-й бригадой тактической авиации ВВС Украины.

В этой воинской части истребитель Су-27УБ эксплуатировался до 2009 года, когда исчерпался его технический ресурс. По причине отсутствия финансирования модернизации и ремонта самолет был отправлен на базу хранения, где стоял до лета 2014 года. После начала гражданской войны в Донбассе украинские военные сняли самолет с хранения, нанесли новую камуфляжную окраску и вернули без всякого ремонта в 831-ю бригаду тактической авиации ВВС Украины.

Украинское военное ведомство сообщило, что разбившийся самолет пилотировал начальник отдела авиации воздушного командования «Восток» ВСУ военный летчик І класса полковник Иван Петренко. Исходя из этих данных, вероятность ошибки пилотирования крайне мала, поэтому изношенность и неисправность 27-летнего истребителя, скорее всего, стала главной причиной катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября истребитель Су-27УБ ВВС Украины рухнул в Винницкой области в ходе учебно-боевого полёта в рамках военных учений «Чистое небо — 2018». Погибли начальник авиации воздушного командования «Восток» полковник Иван Петренко и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.