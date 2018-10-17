Москва, 17 октября, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Госпрограмма по социальной поддержке граждан в проекте федерального бюджета на 2019−2021 годы состоит в основном из публичных обязательств, а её финансирование будет постоянно расти. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил министра труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Александр Дейнека. Мать

«Объем финансирования на 2019 год проектом бюджета предусматривается в 1,375 трлн рублей, на 2020 год — 1,417 трлн и на 2021 год — 1, 447 трлн рублей. То есть программа предусматривает постоянное увеличение финансирования», — отметил Топилин.

Особо надо подчеркнуть возврат к индексации материнского капитала, уверен министр. Ранее о таком намерении заявляла вице-премьер Татьяна Голикова.

«В программе предусмотрено увеличение семейного материнского капитала с 2020 года на уровень инфляции. Это будет первая индексация материнского семейного капитала в 2020 году после значительного перерыва», — отметил Топилин.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рассматривает госпрограммы, заложенные в федеральный бюджет на 2019−2121, в первом чтении депутаты рассмотрят инициативу на пленарном заседании 24 октября.