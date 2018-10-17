Санкт-Петербург, 17 октября, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в связи с падением пенсионерки на пути между платформой и поездом на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Дарья Драй ИА REGNUM Московский вокзал

Утром 13 октября из-за сдвига трапа, перекинутого между прибывшим из Москвы поездом и перроном вокзала, выходившая из вагона женщина 1953 года рождения упала в образовавшийся зазор. Женщину вытащили на платформу очевидцы инцидента. Пострадавшая получила ушибы и была госпитализирована бригадой скорой помощи. Затем ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

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Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Это преступление наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствующих совершению преступления», — подчеркнули в СЗСУ на транспорте СК РФ.

Ранее в Северо-Западной транспортной прокуратуре заявили, что причиной инцидента стало отсутствие должного контроля со стороны проводника за процессом высадки пассажиров. Прокуратура внесла представление руководителю вагонного участка Санкт-Петербург-Московский Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» и поставила на контроль устранение нарушений.