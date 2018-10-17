Одесса, Украина, 17 октября, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Стихотворные скамейки, установленные в честь украинского поэта Тараса Шевченко, испортили вандалы в центральном парке Одессы, сообщает 17 октября УНИАН.

Omr.gov.ua Вандализм в Одессе

Согласно сообщению, злоумышленники сорвали защитные пленки со скамеек, а также замазали краской портрет Шевченко. К восстановлению скамеек привлекли коммунальное предприятие «Горзелентрест».

Отмечается, что скамейки были установлены в июне в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко в Одессе.

Напомним, ранее в Краматорске двое мужчин решили залезть на памятник советскому актеру Леониду Быкову. Однако вандалам это не удалось: они вместе с памятником рухнули на землю, один из мужчин пострадал.