Санкт-Петербург, 17 октября, 2018, 17:18 — ИА Регнум. С приходом к власти врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова массовых отставок чиновников Смольного не будет, поскольку «скамейка запасных» у Беглова фактически отсутствует. Причина проста: пока окончательно не решен вопрос об участии Беглова в губернаторских выборах 2019 года, не получена четкая поддержка на такую кампанию от федеральных структур, никто не согласится рисковать своей карьерой ради зыбкой должности в Смольном. Такое мнение в ходе дискуссии 17 октября высказал политолог Дмитрий Солонников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«Предположим, человек работает в другом субъекте Федерации, работает в успешном бизнесе, работает федеральным чиновником. Придет он сюда, а, например, в апреле, появится новый исполняющий обязанности губернатора Петербурга. И куда этот человек вернётся?», — рассуждает Солонников.

Политолог уверен, что желающие рискнуть в этой ситуации вряд ли найдутся, и пока не решен вопрос о «кандидате от власти» на выборах в Петербурге, замены чиновников в Смольном могут носить лишь единичный характер.

Солонников считает, что отставки чиновников в Смольном по инициативе самого Беглова будут происходить только в том случае, если отдельные чиновники «реально будут с чем-то не справляться, будут не на своем месте».

Второй вариант: если у кого-то из городских управленцев высшего ранга будут альтернативные карьерные предложения — на федеральном уровне или с повышением в другой субъект Федерации. Тогда их можно будет заменить.

«Но других системных перестановок пока что не будет», — резюмирует эксперт.

Напомним, 3 октября президент РФ назначил Александра Беглова врио губернатора Санкт-Петербурга, предложив ему самостоятельно решить вопрос об участии в выборах главы исполнительной власти города, которые пройдут 8 сентября 2019 года.