Москва, 17 октября, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Сбербанк повысил минимальные ставки по потребительским кредитам на 1−2 процентных пункта, сообщили 17 октября в пресс-службе банка.

Юлия Комбакова ИА Красная весна Сбербанк

Как уточняется, с 15 октября минимальная ставка кредита для зарплатных клиентов составляет 12,9%, ставка для лиц, не являющихся клиентами банка — 13,9%. Диапазон ставок по кредитам теперь составляет 12,9 — 19,9%.

В пресс-служба Сбербанка назвали изменение процентных ставок «следствием адаптации к текущим рыночным условиям, в том числе с учётом увеличения ставок по вкладам и роста ключевой ставки Банка России».