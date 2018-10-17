Анкара, 17 октября, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Новостной ресурс Al-Masdar News сообщает о заявлении президента Турции Реджепа Эрдогана по отношению к курдским отрядам Народных защитников (YPG). 16 октября президент Турции сказал, что его страна не потерпит присутствия YPG в городе Манбидже провинции Алеппо. Он также обратил внимание, что США не выполнили июньское соглашение по Манбиджу.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат. Турция

Следует отметить, что, согласно этим договоренностям, с 4 июня курдские вооруженные формирования должны были быть полностью выведены из Манбиджа в течение 90 дней. Однако они до сих пор остаются в городе. Более того, они возводят укрепления, и при этом используется тяжелая строительная техника, которую американцы перегнали из Ирака. Курдские формирования также поддерживают тесные связи с Военным советом Манбиджа, который управляет городом.

В своем заявлении Реджеп Эрдоган подчеркнул, что если полный вывод курдских отрядов из Манбиджа не будет реализован или будет оттягиваться, а также если не будут предприняты шаги на территории к востоку от Евфрата, то Турция предпримет все необходимое на самом высоком уровне против курдских вооруженных формирований.

Таким образом, президент Турции дал ясно понять, что готов решать курдский вопрос на территории Сирии военным путем, несмотря на позицию США.

Пока Турция не увеличила свое военное присутствие в Манбидже, но это может в конечном итоге измениться, если Соединенные Штаты не удалят оставшихся курдских бойцов из города.

На территории к востоку от реки Евфрат находятся Сирийские демократические силы численностью около 50 тысяч человек, основу которых составляют курдские формирования. СДС созданы и поддерживаются США и возглавляемой ими коалицией. Именно на этой территории расположено 70% нефтяных месторождений Сирии.